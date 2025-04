Dopo la finale del Grande Fratello dello scorso 31 marzo, diversi ex concorrenti del reality show sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: da Luca Calvani a Jessica Morlacchi, passando per Helena Prestes e Javier Martinez. Tuttavia, altri ex protagonisti dell’ultima edizione del GF non sono stati invitati nell’elegante salotto di Canale 5 per la consueta intervista post reality. Ha fatto discutere, in particolare, l’assenza di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.

Alcune settimane fa, la giornalista Grazia Sambruna ha svelato il motivo della mancata ospitata dell’ex Miss Italia a Verissimo, attribuendo la “responsabilità” al suo fandom: “Immaginate quanto potrebbe piacere alla Toffanin prendersi insulti per giorni o settimane sotto ai post del programma. Nessuno vuole rogne e purtroppo quando si tratta dell’ex gieffina arrivano sempre. Non è colpa sua, ma di molte persone che la seguono e che non sanno stare al mondo, o almeno non sanno stare on line. Al momento nessuno si è assunto il rischio di portarla nella sua trasmissione, a differenza di altri ex gieffini che sono in televisione”.

Nella sua rubrica social L’Angolo di Malala, Pamela Petrarolo ha invitato Mattia Fumagalli, il quale ha detto che Zeudi non sarebbe stata invitata a Verissimo a causa delle sue sostenitrici: “Hanno fatto bene a non invitarla, secondo me è giusto così. Le sue fan mi hanno insultato, minacciato di m*rte”.