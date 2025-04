Marcell Jacobs è stato tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve. Durante la chiacchierata con Francesca Fagnani, il campione olimpico ha parlato della denuncia ricevuta da Fedez: “Com’è finita la denuncia con Fedez? La denuncia con Fedez è ancora in piedi”. L’atleta si faceva rappresentare dall’agenzia del rapper milanese, ma nel 2022 ha deciso di rescindere il contratto perché “insoddisfatto”, e così l’ex marito di Chiara Ferragni ha deciso di querelarlo.

“Se avevo bisogno di lui? La storia è questa: non mi sono affidato a loro dopo aver vinto le Olimpiadi, mi ero affidato a loro nel 2018. Sono stati loro ad avermi cercato. L’anno delle Olimpiadi sapevo che sarebbe stato un anno importante e se loro si fossero trovati pronti con un progetto vero sarebbe stato tutto pronto. Ma così non è stato. Per questa la decisione di separarci. Se ho peccato di vanità? Assolutamente sì. Quando sei un atleta, in questo mondo non girano tanti soldi, ne girano pochi”.

Le dichiarazioni di Marcell Jacobs differiscono da quelle rilasciate da lui stesso in un’intervista a La Stampa: “Non pensavo fosse difficile rappresentarmi. Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente. Perché mi ero affidato a loro? Mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri mi sono affidato. In qualche mese ho realizzato che mi raccontavano come non sono. C’era poca trasparenza”.