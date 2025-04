Durante la sua intervista a Verissimo trasmessa la scorsa domenica, Manuel Bortuzzo ha parlato della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto con la sua ex fidanzata Lulù Selassiè, condannata ad un anno e otto mesi – con pena sospesa – per stalking proprio ai danni dell’atleta paralimpico. Bortuzzo ha anche dichiarato di non aver bisogno del gossip: “Lei ha negato tutto e dice che ha le prove? Lei è convinta di essere stata con me per tre anni. […] Io direi di smetterla di fare il circoletto mediatico. Perché non dice che ha sbagliato? Sarebbe stato apprezzato molto di più […] Un po’ ho perso fiducia nelle storie. Quando vedo un’esposizione mediatica della mia storia, lì mi blocco e mi dico ‘non è che questo circoletto mediatico può essere riutilizzato?’ […] Io per vivere non ho bisogno del circoletto mediatico e dei gossip”.

Parole che non sono piaciute al giornalista Gabriele Parpiglia (che ha avuto modo di intervistare le sorelle Selassiè), il quale ha smentito l’ex vippone durante l’ultima puntata di 100X100 Parpiglia, programma in onda su Studio 100.

Gabriele Parpiglia attacca Manuel Bortuzzo

“Va bene la presa in giro, va bene tentare di portare acqua al proprio murino, ma certe cose non si possono sentire. Manuel Bortuzzo, che dica che odia il gossip, si deve vergognare. Perché Manuel Bortuzzo è questo qui in foto. Lo vedete sulla rivista Chi?! Questo è Manuel Bortuzzo in vacanza mentre si fa immortalare con un servizio posato, fotografico, stabilito, d’accordo con il giornale, dove tu vai in vacanza con il fotografo. Manuel Bortuzzo, che dice che gli fa schifo il gossip e poi va al Grande Fratello, si deve vergognare - si legge su Biccy -. E già da qui parte la bugia di un personaggio che forse è aiutato da altre persone intorno a lui. E questo non mi puoi neanche querelare perché è vero, perché sai che so come funziona, sai come si prendono gli accordi con manager, ex-manager, ma sapete perfettamente che lavoro faccio e chi sono.

Non potete fare i puri quando non siete puri. Non potete usare il mezzo televisivo per raccontare i fatti vostri in modo folle, finto, sbagliato e con bugie. Perché ora la gossipara è stata Lulù che è stata un anno chiusa in casa, che non poteva dire che stavate insieme e poi tu vai e ti fai immortalare. E poi immagino, voglio vedere la fattura per così potete smentirmi, questo si chiama un servizio in produzione con il giornale dove tu fai le foto, metti i crediti accanto del posto, fai pubblicità al posto e non paghi la vacanza. Per carità, niente di male, però non andare a dire in giro che tu non ami il gossip, perché il gossip ti ha alimentato la struttura della tua vita. E qua già parte la bugia iniziale. Allora, se io penso che c’è questa bugia, quante altre bugie ci sono? Lui va in tv a raccontare bugie, lui vergine santo non af queste cose? Questo passaggio non è da poco”.