La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez prosegue a gonfie vele. Archiviata la loro esperienza nella Casa del Grande Fratello, i due stanno vivendo momenti speciali lontani dalle telecamere. In occasione delle festività pasquali appena trascorse, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno scelto di trascorrerle in una villa a Riccione in totale relax. La coppia ha poi deciso di trascorrere una giornata a Rimini nel maneggio di Gessica Notaro, grande amica dell’ex gieffino.

Adesso, i fan si aspettano che Helena e Javier facciano il passo successivo, ovvero quello di andare a vivere insieme. Al riguardo, la sorella della Prestes, Mariana, ha fornito alcuni spoiler ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

“Sì il fidanzamento va benissimo. Sono bellissimi insieme. Sono veramente innamorati. A me lui piace moltissimo, è un bravo ragazzo. Sono impegnati a fare un bel percorso insieme. No, non vivono insieme. Non so se è nei piani. Non so che dire. Penso che normale in una coppia sia poi sposarsi. Io spero di sì! Io lei la vedo tanto innamorata. In tempi non sospetti avevo detto che Javier mi piaceva. Una bella coppia”.

Intanto, nelle ultime ore è arrivata a Deianira Marzano una segnalazione che confermerebbe quanto Javier Martinez abbia intenzioni serissime con Helena Prestes. “Ti scrivo perché una mia amica lavora nella ditta di pulizia che spesso serve Tiffany, e mi ha raccontato che Javier ha ordinato un anello!”, si legge nel messaggio inviato all'esperta di gossip.