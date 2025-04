Dei sei finalisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, solo Helena Prestes (insieme ad Javier Martinez) è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, e i fan del reality show si sono interrogati sul motivo. A rispondere è stata Grazia Sambruna su MowMag, svelando che la possibile causa potrebbe essere legato al fandom di Zeudi Di Palma.

“Tale combriccola... - ha scritto la giornalista -. Stiamo parlando di decine di migliaia di utenti, sta affossando la propria amata senza rendersene conto: come mai l’ex Miss Italia (e gli amici suoi) è praticamente l’unica finalista a non essere mai stata intervistata in tv dopo il termine della trasmissione? I seguaci grideranno al complotto, quando in realtà è soltanto colpa loro: nessun programma vuole vedere il proprio nome associato a casini, minacce di morte, ritorsioni, insulti e bestemmie varie. Cosa che si verifica ogni volta, sotto forma di sciame, in cui chiunque non faccia parte del gruppo osi anche solo menzionare il nome di Zeudi invano”.

Secondo la Sambruna, la stessa Toffanin non vorrebbe intervistare Zeudi: “Vi immaginate quanto piacerebbe a Silvia Toffanin prendersi della fallita a nastro per settimane, h 24, sotto a un post social in cui fa qualche domanda alla gieffina nel salotto di Verissimo? Ecco, nessuno vuole rogne e quando si tratta di Miss Di Palma arrivano sempre. Non certo per colpa sua, ma di chi la segue e non sa stare al mondo – almeno, in quello online”.

Restando in tema Zeudi Di Palma, Grazia Sambruna ha poi aggiunto: “Corre voce che stia facendo i casting per Tale e Quale Show e glielo auguriamo, ma la realtà dei fatti, finora, è che nessuno si sia preso il rischio di invitarla in un qualsiasi salottino tv, a differenza di tanti altri ex coinquilini, magari nemmeno finalisti”.