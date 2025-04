Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, Zeudi Di Palma è diventata una sorta di fenomeno globale. Il motivo? La sua dichiarata bisessualità, che le ha consentito di essere eletta ad icona delle donne lesbiche in tutto il mondo.

Come riportato da Biccy.it, nella giornata di ieri, le moderatrici del suo fanclub hanno realizzato una room su X per parlare con lei, e la premessa è stata chiara: “Essendo noi un fandom internazionale, in questo spazio facciamo salire solo persone che fanno parte della famiglia zeudiners. Abbiamo molte house per te: c’è la casa brasiliana, quella spagnola, quella inglese, quella araba. Avevamo varie traduttrici che traducevano le puntate del Grande Fratello per tutte le fan“.

Fra loro anche la rappresentante del fandom inglese, che parla anche italiano e che ha permesso alle anglofone di avvicinarsi a Zeudi. “Io rappresento le fan internazionali che parlano inglese, noi abbiamo fatto delle room dove guardavamo il Grande Fratello e io facevo la traduttrice di ogni puntata. La maggior parte delle fan internazionali che parlano inglese si trovano su Twitter, ma anche nei gruppi Telegram. Hai molte fan lesbiche internazionali. Per noi LGBT è importante avere rappresentazioni“.

Le parole di Zeudi Di Palma

“Ora sono contentissima, ho ripreso la mia vita in mano dopo quattro mesi vissuti là dentro. Ho notato che ho un seguito a livello mondiale non indifferente, non me l’aspettavo! Ho visto un video quando sono uscita dalla Casa dove c’erano diverse Nazioni che mi esaltavano e spendevano bellissime persone. Trovare interpreti come voi che avete fatto da tramite, è tanta roba! Grazie a voi si è potuto estendere il mio messaggio.

Un aereo che mi è rimasto impresso è stato firmato ‘LGBT FANS’ e lì ho capito che il movimento mi seguiva: è bello lanciare dei messaggi e aiutare persone a fare coming out. (…) Ho avuto un vissuto non indifferente da quel punto di vista, è un argomento molto delicato, cerco di aiutare più persone. Essere stata esempio di coraggio nell’esternare determinate cose è tanta roba. Quando sono uscita dalla Casa del Grande Fratello, fuori dallo studio, ho visto moltissime di voi che eravate venute lì per me. Alcune dal Brasile, altre dall’Olanda, mi sono emozionata moltissimo. Siete state tantissime e vi ho adorato. Non mi aspettavo tutto questo seguito da parte di persone da tutto il mondo, pensavo che il Grande Fratello fosse centrato sull’Italia”.