Benché Shaila Gatta abbia detto chiaramente che per lei la storia d’amore con Lorenzo Spolverato, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, rappresenta ormai il passato, e che non c’è alcun margine circa un possibile ritorno di fiamma, i fan dell’ormai ex coppia non hanno alcuna intenzione di rassegnarsi.

Nelle ultime ore si è vociferato di un possibile scambio di messaggi tra l’ex velina e il modello milanese, o addirittura di un incontro. Tuttavia, ammesso che una di queste due indiscrezioni si fosse rivelata vera, l’epilogo non sembrerebbe essere stato positivo.

Lorenzo, infatti, ha pubblicato sul suo profilo delle parole piuttosto criptiche, che però in molti hanno collegato proprio a Shaila: “Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride. Caro silenzio, aiutami a non parlare di te, aiutami ad abitarti. Addestrami. Disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, niente di intentato. Ci sono. In te. Arte del congedo per ritrovare. Arte dell’a-capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina. Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva”.

Ma non solo. Nel suo canale broadcast, l’ex gieffino ha poi pubblicato un altro messaggio sibillino rivolto ai suoi fan: “Ho sempre amato una frase latina ma non ho mai trovato il giusto momento per utilizzarla. Ad maiora. La conoscete? Per me è preziosa. Buonanotte meraviglie, a domani”.