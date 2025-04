Sono passate ormai diverse settimanale dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, ma tra alcuni ex concorrenti continua a non correre buon sangue. In una diretta su Instagram, Alfonso D'Apice ha detto che lui e Chiara Cainelli preferiscono vivere in privacy la loro storia d’amore senza condividere video sui social. Le parole dell’ex gieffino napoletano potrebbero essere lette come una frecciata ad alcuni ex coinquilini, su tutti Helena Prestes e Javier Martinez.

A seguito delle discussioni avute proprio con Helena in Casa, anche il rapporto tra Javier e Alfonso si è raffreddato. Nel corso di un live su Instagram, D’Apice ha dichiarato che lui la fidanzata preferiscono vivere in privacy la loro storia: “Siamo contenti che vogliate condividere con noi la nostra vita, ma all’inizio ci siamo presi un po’ di tempo per noi, cosa che ci è venuta in automatico. Secondo me, le coppie che fanno il contrario, lo fanno tra di loro non stanno bene. Noi stiamo benissimo, quindi non abbiamo bisogno di fare la storia o i TikTok”.

Nonostante non abbia fatto esplicitamente i nomi di Helena e Javier, sul web hanno cominciato a farsi insistenti le critiche dei fan della coppia, che hanno interpretato quanto detto da Alfonso come una chiara frecciatina rivolta a loro, visto che la modella brasiliana e il pallavolista argentino sono molto attivi sui social e condividono spesso filmati che li ritraggono insieme.

Non si è tardata ad arrivare la replica di Helena: “Ci tengo a confermare che ho sempre fatto TikTok ho sempre fatto storie e mi piace un sacco condividere scherzare quei video se tutto. A chi pensa che ne ho bisogno ringrazio perché mi faccio sempre fare una risata”.

Nel frattempo, Alfonso D’Apice ha smentito che le sue parole fossero indirizzate agli Helevier: “Ancora a scrivere cazz*te! Il Gf è finito il 31 marzo. Facevo un discorso in generale, non si parlava di nessuno in particolare e nessuna frecciatina. Non siamo più concorrenti. Siete malati godetevi le vostre vite”.