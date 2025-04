Lorenzo Spolverato è rimasto in silenzio per circa due settimane, ma nella giornata di mercoledì ha rotto il silenzio e ha deciso di fare un appello a Shaila Gatta attraverso le colonne del settimanale Chi. Il modello milanese ha detto di essere ancora innamorato dell’ex velina, ed ha raccontato della sua sofferenza dopo la decisione dell’ormai ex fidanzata di lasciarlo in diretta durante la finale del Grande Fratello. Spolverato si è poi augurato di avere un confronto con Shaila (nelle ultime ore si è vociferato di uno scambio di messaggio tra i due), certo del fatto che un faccia a faccia possa essere propedeutico ad un ritorno di fiamma.

Ieri sera, Lorenzo Spolverato è tornato sui social e ha mandato in tilt i fan della coppia pubblicando uno strano sfogo.

“Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito,

è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride. Caro silenzio, aiutami a non parlare di te, aiutami ad abitarti. Addestrami. Disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, niente di intentato. Ci sono. In te. Arte del congedo per ritrovare. Arte dell’a-capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina. Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva”.

Gli Shailenzo, il fandom della coppia, si sono scervellati per cercare di capire se il “componimento” di Lorenzo si riferisse a Shaila. Al riguardo, per Deianira Marzano non ci sono dubbi, assicurando che questo testo è per la Gatta: “Quel testo è per Shaila. Esatto, lui sta parlando proprio del silenzio di lei, del fatto che Shaila non si fa sentire. Ma non lo vive come indifferenza o distanza: in quel silenzio lui ci sente tanto, ci legge emozioni, parole non dette, forse anche sentimenti. Non è un post accusatorio, anzi, sembra quasi un modo per dirle: “Anche se non parli, io ti ascolto lo stesso”.