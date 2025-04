Sabato 19 aprile andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 24. Gli eliminati di questa puntata saranno due: una è stata la ballerina Francesca Bosco, e l’altro è uno tra Senza Cri e TrigNo. Di seguito le anticipazioni dettagliate riportate da SuperGuida:

La gara è iniziata con la sfida tra le squadre Zerbi-Cele e Petti-Letti

– Alessia ha aperto con un paso doble, mentre Nicolò ha eseguito Sinceramente accompagnandosi con la chitarra elettrica. Ha vinto Alessia.

– È poi andato in scena il guanto di sfida Charme tra Chiara e Francesca, ma è stato annullato: Cristiano Malgioglio si è rifiutato di esprimere un giudizio, sostenendo che la prova fosse troppo soggettiva, dando vita a un acceso confronto con Alessandra Celentano. Elena D’Amario aveva votato per Chiara, mentre Amadeus preferiva Francesca.

– Successivamente, Alessia ha danzato Nera in un passo a due con Mattia, mentre TrigNO ha cantato Scende La Pioggia. Anche in questo caso ha vinto Alessia.

La squadra Petti-Letti ha perso la manche e tutti i componenti sono finiti al ballottaggio. Nicolò è stato il primo a salvarsi, mentre ad avere la peggio è stata Francesca. Durante il ballottaggio finale: Nicolò ha interpretato un brano di The Weeknd. TrigNO ha cantato Iris, e poi ha sfidato Francesca con Angel. Francesca ha eseguito una coreografia con una porta e, nella sfida diretta contro TrigNO, ha danzato sulle note de La Cura Per Me.

Anticipazioni dettagliate, la seconda manche

Anche la seconda manche ha visto confrontarsi le squadre Zerbi-Cele e Petti-Letti.

– Nicolò e TrigNO si sono esibiti insieme in un medley di brani di Raffaella Carrà, mentre Antonia ha cantato Sempre e per Sempre. La vittoria è andata ad Antonia.

– Chiara ha danzato un passo a due con Sebastian su Cinema Paradiso, mentre Nicolò ha cantato Come Together: questa volta ha avuto la meglio Nicolò.

– Infine, Jacopo ha sfidato Nicolò cantando Salvami e ha vinto. Amadeus ha commentato che Nicolò risulta più efficace quando canta in inglese rispetto all’italiano.

Nel ballottaggio finale, Nicolò si è esibito suonando il piano e cantando in inglese, mentre TrigNO ha proposto Calci e Pugni. Quest’ultimo è finito nuovamente a rischio eliminazione.

Anticipazioni dettagliate, la terza manche

A sfidarsi sono stati i team Cucca-Lo e Zerbi-Cele.

– Alessia ha aperto le danze sulle note di Guarda che Luna in un passo a due con Umberto. A seguire, Senza Cri ha cantato un brano in inglese. Ha vinto Alessia.

– Poi è toccato al guanto di sfida hip hop commerciale tra Daniele e Francesco. Il confronto ha acceso gli animi: Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno avuto un acceso scambio di opinioni. Alla fine, ha vinto Daniele. Con il punteggio di 2 a 0, la manche è stata vinta dagli Zerbi-Cele. Al ballottaggio è finito Francesco, che ha ballato su White Rabbit ispirandosi ad Alice nel paese delle Meraviglie, mentre Senza Cri ha cantato Camera Buia. A salvarsi è stato Francesco, mentre Senza Cri è finita a rischio eliminazione. Per la seconda eliminazione si sono sfidati Senza Cri e TrigNO. Senza Cri ha cantato Madrid, mentre TrigNO ha scelto Maledetta Milano. L’esito finale della sfida verrà svelato nella prossima puntata.