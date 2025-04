Fino ad ora, l’unica dinamica interessante nella Casa che fino a poche settimane fa era abitata dagli ex concorrenti del Grande Fratello, è il presunto interesse di Giorgia Villa nei confronti di Antonino Spinalbese. A The Couple, diverse concorrenti si sono accorte di certi atteggiamenti particolari che ha l’atleta quando nelle vicinanze c’è l’ex di Belen Rodriguez, e alcune di loro sono convinte che ci sia del feeling tra i due, o quantomeno che Giorgia veda Antonino come più che un amico.

Nella giornata di oggi, la ginnasta ha indossato una giacca dell’hairstylist, scatenando battutine da parte delle donne della Casa. Lucia Testa ha detto: “Ma adesso dormi con il giubbino? Ormai non te lo togli più, lo userai anche come cuscino la notte. Almeno ha il suo profumo? Abbiamo capito tutto, dillo che sei innamorata". Laura Maddaloni ha aggiunto: “Ma veramente ti sei innamorata di lui?“.

A quel punto Giorgia è sbottata: “No, non ci sto, siete cattive. Mi fate passare per quella che non sono. Non è vero, smettetela dai! Se sono seria? Sì, dai basta. Lui è un bellissimo ragazzo, sapete come la penso, però finisce lì. Lui è bello, ma è evidente, però sapete tutto. Io dico cose oggettive, è molto bello”.

Poi è intervenuta Irma Testa e ha preso le parti di Giorgia: “C’ha ragione, è fidanzata. Lei ha il ragazzo che la guarda da casa e non è bello. C’ha ragione a essere incavolata per queste battute. Non è libera e il suo compagno la segue”.