Nelle ultime ore, nella Casa di The Couple si è verificato un episodio che ha visto protagonista Antonino Spinalbese e alcune sue coinquiline.

Non ha le mutande”, ha detto Benedicta Boccoli alle altre donne della Casa. “Ma non è vero, ci credi pure”, ha risposto Laura Maddaloni. “L’ha detto anche lui, è vero”, ha ribattuto Irma Testa. “Sì, perché ha detto che così è subito pronto”, ha spiegato Giorgia Villa, che poi è scoppiata a ridere. “Lui ha fatto questa storia per creare questo… e qua siamo tutti scemi”, ha detto la Maddaloni, insinuando che Spinalbese voglia solamente attirare l’attenzione. “Noi stiamo scherzando, anche perché fosse per noi se lo può tenere li dov’è, non è che c’è bisogno di chissà che cosa”, ha dichiarato Irma tra le risate delle altre compagne d’avventura.

In seguito, le concorrenti sono state chiamate in confessionale, dove un autore le ha probabilmente invitate a non parlare più dell’argomento.

Giorgia Villa ha una cotta per Antonino Spinalbese

Nella giornata di ieri, Giorgia Villa ha ammesso di avere una cotta per Antonino Spinalbese. Lucia Testa ha chiesto a Giorgia se le piacesse Antonino e lei imbarazzata ha risposto: “Non te lo dirò mai”. Poi, cercando di svicolare ha aggiunto: “Ma piace un po’ a tutti, penso a tutti dai. No dai mai oggettivamente credo che sia un po’ palese”.

Poche ore dopo, durante una chiacchierata con Andrea Tabanelli e Laura Maddaloni, la Villa ha ammesso di avere una cotta per una persona che potrebbe essere nella Casa di The Couple. Andrea ha insistito ed ha provato a indagare, ma la sportiva non si è sbottonata, probabilmente perché a pochi metri da loro c’era proprio Spinalbese: “Basta che non dite la mia crush pubblicamente perché altrimenti siamo finiti. Sì mi rovini proprio se lo dici. Se la mia crush è qui dentro a questo programma? Probabile. Chi è? Non te lo dico proprio. Perché poi se parlo ho paura che escano delle clip”.