Ha del clamoroso il retroscena svelato da Amedeo Venza. Il noto esperto di gossip, infatti, ha fatto sapere che, dopo aver letto l’intervista che Lorenzo Spolverato ha rilasciato al settimanale Chi (clicca QUI per leggerla), Shaila Gatta avrebbe deciso di aprire un dialogo con l’ex fidanzato. Appena una settimana fa, l’ex velina, sempre sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, aveva definito il suo ex fidanzato un “narciso” che l’ha portata all’esasperazione, e di non voler avere più nulla a che fare con lui (evidentemente ha cambiato idea).

“Fonti vicinissime a Shaila fanno sapere che ha deciso di risolvere i dissapori con Lorenzo! Non so come e quando avverrà – ha scritto Venza -, ma c’è la grande volontà di chiarirsi. Poi chissà, da cosa nasce cosa o quantomeno resterà una bella amicizia, perché non si può chiudere così drasticamente”.

Venza ha poi aggiunto: “Sicuramente ci sono good vibes e buoni propositi per un chiarimento”. Inoltre, poche ore fa Deianira Marzano ha svelato che “due persone che non si sentivano da un po’ abbiano rotto il silenzio con un messaggio. Uno di quei classici ‘non so perché ma ti ho pensato’”. Ovviamente, gli utenti hanno subito ipotizzato che l'esperta di gossip si riferisse a Shaila e Lorenzo.

Shaila Gatta, l'intervista al settimanale Chi

"Prima di tutto, per lui c’era il GF”, ha detto la ballerina napoletana, che poi ha aggiunto: “Ho scelto io di stare con lui, sì. ma lui, narciso e insicuro, mi ha punita con il silenzio e mi ha fatto sentire sbagliata. Non è la prima volta che mi capita […] Alla fine scegliamo noi. Quindi, una parte di responsabilità è mia. Però, allo stesso tempo, dico anche che ci sono persone che fanno del male e ne sono consapevoli. Dico sempre che le relazioni dovrebbero essere un incontro dove si fa un passo indietro con l’ego e uno avanti nel compromesso”.

Poi Shaila ha proseguito: “Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di me. E sono ricaduta in schemi vecchi. Tanto è vero che la prima settimana a Lorenzo ho proprio detto: ‘Mi ricordi dei miei vecchi modi di fare, non so perché’. Intanto, Javier mi mostrava qualcosa di nuovo. E a lui dicevo: ‘Sei un ragazzo perbene’. Perché ho scelto il ragazzo ‘per male’? Avendo delle ferite aperte, mi sentivo più a casa con Lorenzo. E poi sono cominciati gli alti e bassi. La cosa più brutta è stata il suo silenzio punitivo. Non lo auguro a nessuno: l’amore è dialogo”.