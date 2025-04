Durante l’ultima puntata di The Couple, c’è stata la confessione di Jasmine Carrisi, che ha ammesso le sue fragilità e le difficoltà nel crescere con due genitori famosi. Poi c’è stato il racconto del coming out di Irma e Lucia testa e, infine, si è parlato della mancanza che Antonino Spinalbese avverte nei confronti di sua figlia Luna Marì. Il nuovo appuntamento con il reality show di Ilary Blasi è fissato per lunedì 21 aprile, una data che ha fatto preoccupare un concorrente per la concomitanza con il giorno della Pasquetta e le conseguenze che ciò potrebbe avere sugli ascolti.

Un video su X mostra Irma Testa chiedere a Benedicta Boccoli un parere sulla cottura della pasta. Più interessante di questo scambio, però, è il dialogo in sottofondo. Nel filmato, infatti, si sente Danilo Mileto muovere dei dubbi sugli ascolti della prossima puntata: “Lunedì, essendo Pasquetta, secondo me lo share si abbasserà un sacco”. A rispondere è stata Manila Nazzaro, che non sembra essere così pessimista: “Ma chi te lo ha detto? Guarda che la gente torna a casa la sera. Il giorno dopo è lavorativo”.

Dopo l’ottimo riscontro in termini di ascolti della prima puntata (2.234.000 spettatori con uno share del 18.6%), la seconda puntata di The Couple ha fatto registrare un crollo (1.557.000 spettatori con uno share del 13%).