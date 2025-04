E’ prevista un’importante novità nella prossima puntata del serale di Amici 24. In seguito ad alcune voci che circolavano sul web nelle scorse ore in merito ad una possibile doppia eliminazione, ieri pomeriggio è stato lo stesso talent show di Maria De Filippi a rivelare cos’accadrà nella registrazione odierna (che andrà in onda sabato 19 aprile).

“Attenzione: nella puntata del Serale di sabato 19 aprile ci sarà una doppia eliminazione”, si legge sui profili social del programma.

Fino ad ora, solo nella prima puntata del serale due allievi avevano dovuto dire addio alla scuola. A dover lasciare la Casetta erano stati il cantante Vybes e la ballerina Asia De Figlio. Successivamente avevano fatto le valigie la ballerina di latino Raffaella Mitaritonna, il cantante Luk3 e nella scorsa puntata l’allieva di Rudy Zerbi Chiamamifaro.