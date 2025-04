Nonostante l’addio di Barbara D’Urso e i cambiamenti delle ultime due stagioni televisive, Pomeriggio 5 non solo non decolla in termini di ascolti, ma nelle ultime settimane ha addirittura avuto un calo (lo share si è oscillato dall’11 al 12%).

Lo scorso mese, il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia ha annunciato che Myrta Merlino si sarebbe presa alcune pause dalla conduzione del suo programma: “Eccoci di nuovo, per la serie ‘questa trasmissione non è un albergo’, questo è quello che qualcuno mormora nei corridoi di Cologno Monzese. Parliamo delle assenze della Merlino a Pomeriggio 5, che sono sempre frequenti, pare abbiano creato un po’ di stupore anche ai piani alti. Sembra che la presentatrice abbia chiesto di potersi assentare per due puntate a marzo e addirittura per una decina di giorni ad aprile, esattamente dal 18 al 27, forse anche per godersi le vacanze pasquali e allungare al 25 aprile. Ci sono valutazioni su chi potrebbe sostituirla, però questi atteggiamenti pare non siano molto graditi”.

Alla fine, però, c’è stato un dietrofront. La conduttrice, infatti, resterà al timone di Pomeriggio 5. La giornalista avrebbe annullato le vacanze per condurre il programma pomeridiano della rete ammiraglia di Mediaset. Secondo Candela, però, il futuro è già scritto, e a settembre non vedremo più la Merlino alla conduzione: “Situazione rovente a Pomeriggio 5 (in crisi di ascolti), Merlino annulla vacanze e resta in video. Come vi avevamo svelato avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile, al suo posto era previsto Dario Maltese. Il finale per me è già scritto e lei è fuori dal pomeriggio”.

Secondo le ultime indiscrezioni, al posto di Myrta Merlino potrebbe arrivare la conduttrice Greta Mauro, mentre altri parlano di una possibile sostituzione con Alfonso Signorini.