Stasera C’è Cattelan verso la chiusura. A lanciare l’indiscrezione è stato Davide Maggio, che ha rivelato che il late show di Alessandro Cattelan è in bilico.

“Dopo una progressiva riduzione della presenza in palinsesto – si è passati da tre serate a settimana in onda da settembre (prima stagione) a una in onda da febbraio (quella in onda attualmente) – stavolta si pensa alla soppressione - si legge sul noto portale -. Paradossalmente gli ascolti dell’ultimo ciclo sono stati tra i più alti, complice però la messa in onda in terza serata sulla scia del successo di Stasera Tutto è Possibile. E non è un caso che ieri, privo del traino della nemesi catodica di Alessandro Cattelan, il programma sia crollato al 4.9% (contro il 10.9% della scorsa settimana). Si suppone altresì che i costi non siano trascurabili”.

La possibile cancellazione di Stasera c’è Cattelan conferisce un altro significato all’impegno di Alessandro Cattelan nella nuova edizione di Italia’s Got Talent su Disney +.