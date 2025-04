Prosegue la battaglia legale tra Clizia Incorvaia e il suo ex marito Francesco Sarcina. Dopo che il frontman de Le Vibrazioni l'ha denunciata perché esporrebbe la loro figlia minorenne Nina sui social senza il suo consenso, la nota influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata rinviata a giudizio. La notizia è stata riportata da Repubblica che, con i documenti di cui è venuta in possesso, spiega come la pm Alessia Miele stabilisca “in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazione dall'ex coniuge Sarcina”, la Incorvaia avrebbe diffuso senza il consenso dell'ex marito “foto e immagini e video ritraenti la figlia Nina” in almeno cinque contesti pubblicitari, “al fine di trarre profitto per sé e per altri”.

Sempre secondo Repubblica sarebbe stato in particolare un sms (il cui screenshot è stato integrato alla prima denuncia) a risultare decisivo per la decisione sul rinvio a giudizio, messaggio in cui alle richieste di Sarcina di smettere di usare immagini di Nina sui social, la Incorvaia avrebbe ribattuto “Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, ecc”, ammettendo di fatto di usare le foto per trarre profitto.

Le parole di Clizia Incorvaia a La Vita in Diretta

Nella giornata di ieri, Clizia Incorvaia è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta. “Il tuo ex ti ha fatto causa per l'utilizzo di vostra figlia Nina sui social... Vorrei che mi dicessi come stai vivendo questo momento”, ha esordito il conduttore. “Credo che i figli vadano lasciati fuori dalle dinamiche di ex coniugi. Un bravo genitore, ho imparato questo, deve fare un passo indietro rispetto alla propria rabbia. Quindi io a tutto ciò rispondo insegnando a mia figlia l'amore. Spero che non legga certe cose. Perché chi agisce con rabbia non capisce che sta facendo del male alla mia piccola che ha 9 anni e magari lo legge già adesso, anche se non ha un telefono, qualcuno glielo riporta. Però poi leggerà di questa battaglia mediatica, mediocre, becera e di bassissimo livello dai suoi genitori. E mi dispiace, mi dissocio”, ha risposto la nota influencer.