A The Couple, Danilo Mileto ha confessato che il fascino di Thais Wiggers non l’ha lasciato indifferente. L’ex velina, pur essendo fidanzata, ha ammesso di essere molto lusingata dalla corte del coinquilino pugliese, ma ha messo subito le cose in chiaro spiegando che non c’è alcuna possibilità, visto che è innamorata del compagno. Tuttavia, all’interno della Casa sembra che ci sia anche un’altra cotta: da giorni, infatti, si vocifera di un interesse di una concorrente nei confronti di Antonino Spinalbese, e nelle ultime ore la donna in questione si è esposta.

Ormai è più di una settimana che sui social si mormora di una presunta cotta che Giorgia Villa avrebbe per Antonino Spinalbese, ma in realtà la ragazza è fidanzata. Sul compagno della sportiva non si sa molto, non ci sono foto su Instagram, nemmeno interviste o dichiarazioni, sappiamo solo che lui è un giovane toscano e che si chiama Matteo.

Ieri pomeriggio, Lucia Testa ha chiesto a Giorgia se le piacesse Antonino e lei imbarazzata ha risposto: “Non te lo dirò mai”. Poi, cercando di svicolare ha aggiunto: “Ma piace un po’ a tutti, penso a tutti dai. No dai mai oggettivamente credo che sia un po’ palese”.

Poche ore dopo, durante una chiacchierata con Andrea Tabanelli e Laura Maddaloni, la Villa ha ammesso di avere una cotta per una persona che potrebbe essere nella Casa di The Couple. Andrea ha insistito ed ha provato a indagare, ma la sportiva non si è sbottonata, probabilmente perché a pochi metri da loro c’era proprio Spinalbese: “Basta che non dite la mia crush pubblicamente perché altrimenti siamo finiti. Sì mi rovini proprio se lo dici. Se la mia crush è qui dentro a questo programma? Probabile. Chi è? Non te lo dico proprio. Perché poi se parlo ho paura che escano delle clip”.