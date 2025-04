In una recente intervista al podcast It’z Time For Podcast, Sarah Toscano ha svelato alcuni retroscena sul regolamento di Amici per quanto riguardo l’utilizzo dello smartphone.

“Durante il pomeridiano avevamo il telefono quattro/cinque volte a settimana per dieci minuti la sera per poter chiamare i nostri genitori, però ovviamente ci dicono di non poter parlare del programma. Noi non possiamo parlare di Amici, puoi parlare di come stai, come ti senti, ecc… Giusto il fatto di sentirli. Ovviamente se stai male o hai bisogno di qualcosa gliene puoi parlare, senza però fare spoiler del programma”.

Le regole, però, cambiano con l’arrivo del Serale. “Al Serale invece hai il telefono solo per dieci minuti ma una volta a settimana. E neanche il telefono fisico. Ti fanno chiamare da una sala dove senti una voce dall’alto”.

Per Sarah Toscano non è mai stato un problema attenersi al regolamento: “Io sto molto attaccata al telefono e lo guardo anche se non mi arriva nessun messaggio. Il fatto che ci abbiano tolto il telefono tutti quei mesi ci ha però aiutato perché noi non vedevamo le critiche e stavamo lontano dall’esterno, pensavamo solo a quello che dovevamo fare nella scuola, studiavamo tutti i giorni”.