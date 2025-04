A distanza di tre mesi dalla loro uscita da Uomini e Donne, la storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno prosegue a gonfie vele. Proprio in merito alla scelta fatta dall’ex volto di Temptation Island, fino all’ultimo in molti erano convinti che la tronista avrebbe scelto Gianmarco Steri (attuale tronista del dating show di Maria De Filippi), ma alla fine Martina ha deciso di seguire il suo cuore e così ha scelto di lasciare il programma insieme all’ex corteggiatore di Torre Annunziata.

Nei giorni scorsi, Martina e Ciro hanno anche festeggiato i loro primi tre mesi insieme e sui social hanno tirato frecciatine nei confronti di chi non credeva alla veridicità della loro relazione.

Nei commenti ad alcune foto postate su Instagram dall’ex tronista, infatti, Ciro ha espresso il suo amore per la fidanzata con un semplice e conciso “ti amo”, seguito da un cuore nero. A quel punto, Martina ha colto la palla al balzo per ricordare che fosse il loro mesiversario: “Amore oggi sono 3”. La replica pungente dell’ex corteggiatore non è tardata ad arrivare: “Il famoso da Natale a Santo Stefano”. Una chiarissima stoccata a tutti coloro che non hanno creduto nella loro relazione. Infine, Martina ha commentato: “Non ne hanno mai presa una amore mi”.