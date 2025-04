Lunedì 7 aprile è sbarcato su TV8 Foodish, la nuova produzione originale firmata Banijay Italia, che va in onda dal lunedì e venerdì, alle ore 20,30. A fare da guida nel panorama gastronomico italiano è Joe Bastianich, imprenditore italo-americano, personaggio televisivo ed ex giudice di MasterChef in Italia e negli Stati Uniti.

A bordo di un’auto, Joe Bastianich viaggia in lungo e in largo per l’Italia in compagnia di un ospite del mondo dello spettacolo, diverso in ogni puntata, esperto della città dove si disputa la sfida o del piatto in gara. Joe e l’ospite di puntata assaggiano quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, assegnando ciascuno un voto da 0 a 10, per decretare qual è la migliore in città, anzi, la più Foodish!

In ogni puntata, quattro concorrenti si contenderanno la vittoria in una successione di sfide “uno contro uno”. Il primo partecipante indossa di diritto il grembiule di Foodish che, dopo ogni sfida, può conservare in caso di vittoria, o cedere all’avversario in caso di sconfitta. Uno scontro diretto, dentro o fuori, senza possibilità di replica. Dopo l’ultima sfida chi rimane col grembiule indosso si aggiudica il titolo di più Foodish, una targa e la possibilità di poter apporre con orgoglio l’adesivo Foodish nel proprio locale.

Nella puntata di questa sera ad affiancare Joe Bastianich sarà Antonella Fiordelisi, nota influencer (attuale compagna di Giulio Fratini), ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e di Pechino Express. “Vi aspetto stasera alle 20:30 su TV8 per una puntata imperdibile dove finalmente farò la cosa che mi riesce meglio: mangiare e dare dei pareri”, ha scritto l’ex gieffina su Instagram.