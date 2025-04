Nel corso dell’ultimo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato di Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex re dei paparazzi ha fatto riferimento ai presunti flirt della conduttrice e del perdono dell’ex marito. Inoltre, Corona ha parlato della sua “famosa” ospitata al Grande Fratello Vip, svelando al riguardo un retroscena: prima di arrivare a Cinecittà, infatti, lui si trovava a casa di Asia Argento a bere e a fumare.

“Da Mediaset mi chiamano e mi dicono ‘il GF Vip con Ilary sta tentennando’. E quindi ci stava la mia ospitata al Grande Fratello. E però dovevano mettere sul piatto qualcosa di interessante, i soldini. Dico di sì. Con un patto. Il patto era, da parte loro, che io non parlavo di Ilary e lei non parlava di me. A un certo punto, mentre dico sì, mi telefonano e mi dicono ‘c’è un problema Fabrizio, Ilary non ti vuole’. Alla fine decidono di farmi andare. E lei filma un patto dove non parla di me.

Io in quei giorni avevo in mente di fare un mio programma e nel mio programma volevo come prima ospite Asia Argento perché era scoppiata la cosa del MeToo. Ci diamo appuntamento, arrivo a casa sua, ci guardiamo negli occhi. Avete presente quel pruritino? Ci mettiamo lì, io le parlo le mie idee. Ci beviamo una bottiglia di vino, una, due, tre. A un certo punto beviamo, beviamo, ci fumiamo una canna. Esattamente cinque minuti dopo sono sul tavolo della cucina abbracciato con lei e la bacio. Cominciamo a fare quello che si fa in quei contesti. Lei mi guarda e mi dice ‘ho visto le stelle’.

Io tutto felice, guardo l’orologio, erano 21.30. Nel frattempo mi ero fatto quattro canne e mi ero bevuto cinque bottiglie di vino. Prendo il telefono, avevo 180.000 chiamate da Mediaset, messaggi anche da persone molto importanti, il GF Vip era iniziato. Corro tutto sfatto, arrivo, chiedo delle birre, bevo e mi proiettano dentro. Faccio la mia particina e dopodiché Ilary mi insulta. E succede quello che tutti sapete. Ma perché fa questo? Perché era un attacco a Totti, perché la storia era già finita”.

Corona: "Dopo il GF Vip mi ha chiamato Totti"

“Pochi giorni dopo la mia ospitata al Grande Fratello Vip, mi telefona Francesco Totti e mi dice ‘mi dispiace per quello che è successo ci ha usati’. Il rapporto sfuma, lui non sta bene, lei comincia a farsi i cavoli suoi, si fa una serie di storie, tra cui un ballerino, di un programma televisivo, fino a quando non succede la storia con Iovino. La storia con Jovino non ve la racconto io. Ve l’ha raccontata lei in Unica! Ha preso quella storia drammatica della sua vita, l’ha trasformata a suo piacimento e ci ha fatto una serie dove mentiva. E cosa fa Francesco, sapendo che lei lo ha tradito? La perdona, perché sapeva che lui per 18 anni aveva fatto di peggio.

Francesco però le dice ‘io ti perdono, ma tu smetti di lavorare, di andare in televisione, fai la madre e chiudi Instagram’. Oggi però non esiste più il patriarcato, Ilary aveva già la sua indipendenza e non accetta di privarsi delle sue cose e lì scatta la vera crisi”.