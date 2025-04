Ieri sera, durante una live su X (ex Twitter), Jessica Selassiè ha raccontato che la sua relazione con Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è stata autentica, anche se tenuta volutamente lontana dai riflettrori.

“Era un rapporto un po’ fuori dagli schemi. Mi sono trovata accanto a un uomo che in realtà non si comportava da tale, perché incapace di spiegare cosa stesse vivendo“. A chiedere di non rendere pubblica la storia sarebbe stato proprio lui. “Abbiamo portato avanti questa situazione per troppo tempo, cercando di tutelare i fan e l’immagine social… e io, ingenuamente, mi sono adattata”.

La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha poi rivelato di aver avuto altre conoscenze nel corso del tempo, precisando di essere sempre stata sincera. Poi ha aggiunto: “Non mi sono mai inventata nulla. Non ho mai gettato fango sull’altra persona, anche perché non ne sentivo il bisogno. Aveva perso ogni valore ai miei occhi. Ancora oggi mi chiedo perché abbia deciso di bloccare me e le mie sorelle. Ma a dire il vero, non mi importa più". Parlando della rottura ha poi aggiunto: “Probabilmente non era il tipo di persona adatto a costruire un rapporto solido”.

Nel corso della mattinata, come riporta Lollo Magazine, Barù avrebbe pubblicato (e poi cancellato) un video su X che sembrerebbe essere una risposta indiretta alle parole della sua ex fidanzata. Nel filmato, Gaetani ha infatti ironizzato: “Mi ero svegliato positivo e invece vi devono sbranare i lupi. Anzi no, i lupi è una morte troppo nobile. Dovete essere uccisi da un ca**o di labradoodle”.