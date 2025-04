Quello di Brando Ephrikian è stato senza dubbio uno dei troni di Uomini e Donne che negli ultimi anni ha più appassionato i telespettatori. Per lungo tempo, il giovane veneto è stato divisi tra Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto, scegliendo poi di lasciare il dating show con l’ex corteggiatrice napoletana.

Lontano dalle telecamere, la coppia ha vissuto diversi alti e bassi, culminati con la rottura dello scorso ottobre. Raffaella, infatti, aveva annunciato la fine della relazione con il canonico comunicato con sfondo nero, probabilmente a causa delle tante segnalazioni a lei arrivate secondo cui il fidanzato avrebbe avuto altre frequentazioni durante la loro storia. A distanza di diverso tempo, però, i due hanno deciso di tornare insieme, e adesso la loro relazione prosegue a gonfie vele. Tuttavia, sono continuate ad arrivare frecciatine anche dalla stessa Beatriz, che in una recente diretta sui social ha ribadito che Brando avrebbe preso in giro entrambe, oltre ad aver tradito più volte Raffaella: “Sinceramente contenta di aver perso una persona così, non mi stanno bene le corna”.

Lo sfogo di Raffaella Scuotto

Dopo le tante voci, la Scuotto nelle scorse ore ha pubblicato un duro sfogo su Instagram, nel quale sembra proprio riferirsi all’ex “rivale” in amore: “Rispondo una sola volta e mai più. Tredici mesi fa siamo usciti da un percorso. Tredici mesi che, tra alti e bassi, come ogni coppia pubblica o privata, portiamo avanti la nostra relazione con le complicazioni e la passione che possono esserci tra due ragazzi giovani e distanti. Se ne dicono di ogni, da mesi, sul mio, nostro conto e non ho mai sentito la necessità di rispondere perché le consapevolezze che devo e dobbiamo avere, fortunatamente le abbiamo. Ho sempre rispettato anche il lavoro dei gossippari, pensando che quando entri a far parte di questo settore é facile fraintendere atteggiamenti, parole, gesti. Manco adesso sento la necessità, sono sincera, perché un po’ mi diverte leggere le cretinate che scrivono le giovanotte represse che non riescono ad accettare la realtà dei fatti. Lo faccio solamente perché, come alcune prendono la libertà di parlare a vanvera di me, io voglio prendermi la libertà di parlare di loro, sinceramente però. Prima di scrivere al mio fidanzato, lasciandogli il numero di cellulare e dicendogli “se dirai a qualcuno di questo messaggio o registrai la telefonata sarò costretta a prendere provvedimenti”, sperando in una telefonata o un incontro del tutto segreta così da alimentare il vostro ego, pensateci su due volte perché se il mio fidanzato vi blocca, non è perché ha paura che possiate parlare delle cazzate che altre giovanotte represse o giovanotti sottomessi (o dipendenti da altre cose) vengono a dirvi perché hanno il dentino avvelenato da un po’, ma semplicemente perché vi trova ridicole e imbarazzanti. (Messaggio di cui sono a conoscenza da sempre e non ho mai aperto bocca per non sotterrare la dignità di nessuno). Prima di organizzare i vostri salottini, parlando a sproposito e deridendo persone non presenti (chiamandole cornute con tanto di gesto cosa che non farei manco nei confronti del mio peggior nemico) e che vengono a conoscenza di tutto tramite persone che le sostengono, pensateci su due volte. Perché io potrò avere le corna come dite, potrò non passare sotto le porte per quanto possono essere alte, ma quelle che stanno sempre peggio siete voi. Quello che non sarò mai nella vita, per vostra fortuna, é cattiva, maliziosa, maligna, imbarazzante, ridicola, piccola, di poco spessore, subdola e perversa. lo amo le donne, le venero e non mi capacito di come possano esistere donne così ribrezzanti che per vendetta sarebbero capaci di tutto, provando a parole a passare per paladine della giustizia e solidali con altre donne, sputtanando però in pratica le loro pseudo verità ai quattro venti anziché parlare con la diretta interessata, anzi peggio, provando a mettersi in contatto col fidanzato di quest’ultima da mesi”.

E ancora: “Non ho mai risposto (i miei Tiktok sono ironici e senza destinatario) perché ho sempre provato tenerezza nei confronti di alcune persone, sono sempre stata a conoscenza di ciò che venisse detto grazie alle persone che mi seguono e ho volutamente taciuto perché ho provato a mettermi nei panni di una persona che riceve un rifiuto e mi sono detta “non deve essere bello”. Ma bello non é neanche tutto ciò che una persona arriva a fare per vendetta. Mi vergogno e non per le corna che dici io abbia, mi vergogno per te. Sono a conoscenza del fatto che si parla della mia persona, che potrei risolvere la questione per vie legali, ma figuratevi se spreco i miei soldi e il mio tempo con un elemento del genere. Continuate pure a parlare di me, provando ad acquisire qualche follower in più, io annaffio il mio giardino che è sempre più verde come le vostre facce”.