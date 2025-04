Jessica Selassiè ha rivelato di aver avuto una relazione segreta con Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, dopo la loro partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. A confessarlo è stata lei stessa durante una diretta sui social. A domanda diretta circa i motivi della rottura, l’ex vippona ha risposto: “Perché è finita? Probabilmente non era una persona propensa ad avere una relazione stabile. Su Instagram ha bloccato tutte e tre (noi sorelle, ndr), così… senza motivo, senza senso”.

In passato, Jessica aveva detto di essere single e aveva chiesto ai suoi follower di non farle più domande su Barù: “Sono single in questo momento. […] Se i Jerù devono rassegnarsi? Adesso come adesso non lo so. Non vorrei commentare per alimentare, evitiamo la domanda. Chi ci segue li saluto perché mi danno molto supporto. Se lo sento? In questo momento no”.

Gli sfoghi di Barù contro i Jerù

“Se focalizzaste le vostre energie su una causa umanitaria fareste del bene. […] Ma chi vi conosce, ma che due cog**oni, lasciatemi in pace. […] Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a. […] Basta. Siete ridicoli! Seguitemi pure, ma cambiate nomi a certi account nome, avete rotto. Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Ridicoli. – ha continuato Barù Ma poi c’è addirittura chi scrive ai miei familiari e ai miei amici. Gli mandano dei messaggi assurdi e gli rompono le scatole. Ma questo vi sembra normale? Non ne posso più, è una roba che non dovrebbe esistere. Siete degli stalker e non state affatto bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”.