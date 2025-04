Nel corso dell’ultima puntata del Big Brother Albania, il cantante Jozefin Marku ha messo le mani addosso al collega Besart Klemendi, detto Gjesti. Il concorrente era stato appena eliminato e, prima di uscire dalla casa, ha colpito il coinquilino tanto da farlo cadere a terra. Immediato l’intervento dei medici, che hanno portato la vittima dell’aggressione in ospedale, mentre Marku è stato prelevato da alcuni agenti delle forze dell’ordine che lo hanno condotto alla stazione di polizia più vicina. Ovviamente, il momento dell’arresto è stato ripreso dalle telecamere.

Report Tv ha rivelato in esclusiva alcune delle dichiarazioni che Marku ha rilasciato alla Polizia. Il cantante ha cercato di giustificare il suo gesto: “Mi ha provocato per tutto il tempo, e per rabbia gli ho tirato quel colpo, ho reagito d’istinto. Non ce l’ho fatta più! Lui continuava a provocare fino alla fine e ho reagito in quel modo”.

Jozefin è rimasto alla stazione di polizia per più di 5 ore, poi è stato rilasciato intorno alle 5 del mattino, ma è stata aperta un’indagine. Contattati da un noto quotidiano albanese, gli agenti hanno fatto sapere: “Il caso non è certo chiuso, le indagini continueranno. Abbiamo anche chiesto i filmati e altre testimonianze per completare il tutto. Il materiale in nostro possesso è già stato trasmesso alla Procura, dove è stato avviato un procedimento nei confronti del cittadino JM, 29 anni, dopo che quest’ultimo ha aggredito il cittadino B.K”.

Intanto, i familiari di Besart Klemendi hanno rotto il silenzio attraverso i social: “Quello che è successo è grave e abbiamo già parlato con la produzione del programma e con i medici. Le condizioni di Gjesti sono state stabilizzate, ma la cosa non può passare inosservata”. “Non potendo rispondere a tutti i messaggi inviati per la preoccupazione che avete dimostrato nei confronti di Gjesti, noi come famiglia siamo grati per tutto il sostegno e l’amore che gli avete dimostrato”.