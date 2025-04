E’ davvero finita tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? Questa è stata l’indiscrezione lanciata ieri da Grazia Sambruna: “Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in crisi? I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero… Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla. Il mittente, ovvio, lo lascerò anonimo fino alla tomba. Ma non si tratta di un mio cugino di terzo grado che lavora alle poste”.

La giornalista de Il Corriere della Sera poi ha anche aggiunto quale sarebbe stata la reazione della madre di lui: “ll particolare più croccante è che gli amici di lui starebbero raccontando la rottura della coppia in toni gioiosi, festanti: una liberazione. Premesso che, magari, si sarà trattato di una lite tra innamorati, per ora sembra che in questi giorni i piccioncini d’oro non si parlino nemmeno. La madre di Giovanni sarebbe già pronta a sbocciare champagne".

A fare chiarezza circa la situazione sentimentale della Ferragni e di Tronchetti Provera ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia: “Non si sono assolutamente lasciati. Sabato erano a cena insieme. Nessuno ha brindato per la fine della storia. Hanno avuto un momento di crisi, superato! Rettificate”.