Ieri sera, durante la seconda puntata di The Couple, ci sono state le prime nomination, e due delle otto coppie in gara sono finite al televoto. A rischio eliminazione sono andate le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo e gli amici, nonché ex fidanzati, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

The Couple, il recap delle Nomination

“È tempo delle Nomination nella Casa delle Coppie, un momento chiave che apre ufficialmente il televoto. – si legge sul sito di The Couple – Per la prima volta, sarà il pubblico a esprimere la propria preferenza, iniziando così a determinare le sorti del gioco.

Le prime a entrare nel Confessionale sono Elena e Thais, che nominano Jasmine Carrisi e Greco, e Giorgia e Laura. La loro strategia è chiara: vogliono arrivare fino in fondo con le coppie più forti, e per questo scelgono di votare quelle che ritengono più deboli. I fratelli Mileto seguono una linea simile, dando il primo voto alla coppia di Jasmine e il secondo proprio a Elena e Thais.

Le sorelle Testa ricambiano la Nomination ricevuta nella puntata precedente e votano Elena e Thais. Il secondo voto va ad Antonino e Andrea, sospettando che il primo sia più furbo di quanto voglia apparire. Questi ultimi, dal canto loro, indicano come prime preferenze negative proprio a Greco e Carrisi, seguiti dalle sorelle Testa.

Manila e Stefano continuano il giro scegliendo due coppie al femminile: Elena e Thais, e Giorgia e Laura. Proprio queste ultime, una volta raggiunto il Confessionale, nominano a loro volta Thais ed Elena, e aggiungono Danilo e Fabrizio.

Jasmine e Pierangelo decidono invece di puntare su due coppie maschili: Antonino e Andrea e i fratelli Mileto. Chiudono il cerchio le sorelle Boccoli, vincitrici della puntata e quindi immuni. La loro scelta ricade su chi percepiscono come più forte: Lucia e Irma. Il secondo voto, però, va ancora una volta a Thais e Elena, che diventano di fatto tra le più nominate”.