Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, che gareggiano in coppia a The Couple, sono entrambi padri separati e spesso parlano dell’amore che provano per i propri figli e della voglia di riabbracciarli.

“Siamo sensibili, siamo dei papà piagnoni. Io lo sono – confessa l’hairstylist –. Esco da lavoro e il mio primo pensiero è mia figlia. Se riesco ad andare da lei, prendo e vado. È la motivazione a tutto. Ho scoperto quale è la felicità”. Il concorrente, poi, sottolinea le difficoltà nel non poter vedere Luna Marì, nata dalla relazione con Belen Rodriguez, tutti i giorni: “Sono riuscito ad accettare che non mi serve averla vicino fisicamente. Noi padri separati per essere felici dobbiamo anche abituarci al distacco”.

Antonino Spinalbese chiarisce che per sua figlia sarebbe disposto a tutto: “Rimango dell'idea che possa accettare qualsiasi cosa pur di farla felice. Posso anche non crearmi la famiglia, perché la mia famiglia non è mai cambiata. Questo è l'amore per mia figlia. Mi sono rinammorato di sua madre, dei suoi nonni e dei suoi zii”.

Andrea Tabanelli, invece, racconta: “I miei figli hanno vissuto la separazione in modo diverso, perché la più grande faceva domande, il piccolo non ha capito bene. La cosa che mi fa paura è far mancare qualcosa a loro. Con il montepremi vorrei aiutarli per fargli godere al meglio la crescita”.