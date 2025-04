Manila Nazzaro ha tradito Lorenzo Amoruso con Stefano Oradei? Questo è ciò che ha lasciato intendere dopo la prima puntata di The Couple. Un gossip confermato anche dallo stesso ex calciatore, che è intervenuto sui social dopo che l’ex Miss Italia ha raccontato di aver fatto l’amore per la prima volta con l’attuale marito il 4 gennaio 2023. Ovviamente, Amoruso ha avuto una reazione durissima, e ieri sera Ilary Blasi ha messo al corrente la Nazzaro.

“Che sarebbe uscita questa cosa lo immaginavo, diciamo che ho sempre regalato grandi luci della ribalta io”, ha risposto Manila, accusando il suo ex compagno di essere un bugiardo. “Chi vive nella menzogna sa che prima o poi i conti vengono a galla. Io sono sempre stata una gran signora nel non raccontare il perché la sottoscritta si è allontanata da quella casa insieme ai suoi figli – ha dichiarato l’ex Miss Italia -. Questo perché non c’erano dei comportamenti corretti da parte di quella persona. Chiederei rispetto per me e la mia famiglia. Io fossi in lui non parlerei oltre, perché Stefano Oradei ha salvato me e tutta la mia famiglia”.

Manila ha poi aggiunto: “Vorrei aggiungere che la sottoscritta è stata sottoposta a un anno di sh*tstorm perché sono state raccontate cose non vere sulla nostra storia che mi hanno fatto passare per traditrice. Io sono sempre stata una gran signora. Tutto quello che ho fatto è stato fatto per difendere me, i miei figli, i miei genitori, i miei amici e non vorrei aggiungere altro”.

All’indomani della puntata di The Couple, Biagio D’Anelli – che aveva già parlato del presunto tradimento di Manila Nazzaro – è tornato sulla questione: “Ieri sera Manila Nazzaro a Ilary Blasi non ha risposto, ha sviato la domanda facendo passare pubblicamente Lorenzo Amoruso come Al Kogan quando sconfisse Machoman… Niente di più falso. Allora, gettiamo più benzina sul fuoco: perché Manila Nazzaro non spiega quando tornò da Parigi nell’aprile del 2023 da una vacanza con Stefano Oradei, ora suo marito, e consegno le chiavi a Lorenzo Amoruso, come mai partì questo limone con Lorenzo Amoruso? Stefano Oradei lo sa? […] Quando Manila partecipò al Grande Fratello Vip quando c’ero anche io mi disse: ‘Lorenzo sta accudendo i miei figli…’, e adesso?”.