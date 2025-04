Lunedì sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi.

Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e la sorella maggiore Lucia, l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista, e i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto.

Nei giorni scorsi, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stati ospiti di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 prima del loro ingresso nella Casa di The Couple. “Noi abbiamo bruciato le tappe: ci siamo conosciuti e sposati in un anno e due o tre mesi”, ha confessato l'ex Miss Italia. Riguardo al nuovo reality game, invece, Manila ha precisato: "Sicuramente sarà un gioco basato sull'affinità e, da quel punto di vista, è la cosa che meno ci preoccupa. Per il resto giochiamo e ci divertiamo”.

La storia tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Manila Nazzaro ha conosciuto Stefano Oradei dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso. In un’intervista rilasciata a Verissimo, l’ex Miss Italia aveva raccontato di non aver tradito l’ex compagno (con il quale si era lasciata a gennaio 2023), e di aver conosciuto il coreografo – diventato poi suo marito – a marzo dello stesso anno. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Biagio D’Anelli, le cose non starebbero esattamente così.

Presunto tradimento di Manila Nazzaro a Lorenzo Amoruso, spunta una vecchia foto

Nelle ultime ore, l’esperto di gossip è tornato sull’argomento, svelando ulteriori retroscena: “[...] La foto alle mie spalle (ci sono Manila e Stefano insieme, ndr) è importantissima, è la foto della discordia, tanto è vero che il caro e vecchio Stefano Oradei la pubblicò il 20 dicembre 2022 con questa dedica bellissima: ‘Che regalo che mi hai fatto. Festeggiare ogni giorno, sei bellissima vita mia’. Ma come vita mia? 20 dicembre 2022, quindi ancora prima del 4 gennaio dove hanno copulato e fornicato. Lorenzo Amoruso quanto tempo sei stato a Porto Cervo, terra splendida la Sardegna, lasciamo perdere... Poi magicamente questa foto Stefano Oradei l’ha cancellata, è sparita dai social, perché Manila andò a piangere a Verissimo dicendo che era combattuta e che il suo cuore era ancora di Lorenzo. Altro che 4 gennaio, da quando hanno inziato a frequentarsi, e da quando il povero Lorenzo Amoruso era veramente tipo Bambi?”.