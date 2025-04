Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di The Couple (clicca QUI per gli ascolti), il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi.

Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e la sorella maggiore Lucia, l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista, e i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto.

Nei giorni scorsi, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stati ospiti di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 prima del loro ingresso nella Casa di The Couple. “Noi abbiamo bruciato le tappe: ci siamo conosciuti e sposati in un anno e due o tre mesi”, ha confessato l'ex Miss Italia. Riguardo al nuovo reality game, invece, Manila ha precisato: "Sicuramente sarà un gioco basato sull'affinità e, da quel punto di vista, è la cosa che meno ci preoccupa. Per il resto giochiamo e ci divertiamo”.

Manila Nazzaro ha conosciuto Stefano Oradei dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso. In un’intervista rilasciata a Verissimo, l’ex Miss Italia aveva raccontato di non aver tradito l’ex compagno (con il quale si era lasciata a gennaio 2023), e di aver conosciuto il coreografo – diventato poi suo marito – a marzo dello stesso anno. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Biagio D’Anelli, le cose non starebbero esattamente così.

“Devo sempre fare il guastafeste – ha esordito l’esperto di gossip in un video pubblicato su Instagram -. Ieri sera sono entrati nella Casa delle Coppie Manila Nazzaro e Stefano Oradei, signorini miei una bugia dietro l’altra. Ebbene, le bugie hanno le gambe corte. Ecco a voi il sito di Verissimo dove, in tempi non sospetti, Manila dichiarò: ‘Non ho mai tradito Lorenzo Amoruso, ci siamo lasciati a gennaio. La storia con Stefano è iniziata a marzo’. A marzo? Ma se ieri nel gioco delle domande avete dichiarato che a gennaio vi siete detti il primo ‘ti amo’ a casa sua nel suo letto. Ma tu a dicembre e a gennaio non piangevi dicendo che eri in crisi con Lorenzo? Non dicevi che eri confusa? E se già a gennaio hai detto ‘ti amo’ a Stefano, da quanto tempo vi frequentavate? Ebbene, lo devo dire pubblicamente, è un amico, ma in questo frangente Lorenzo è andato a Porto Cervo (fa il segno delle corna, ndr)”.