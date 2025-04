E’ andata in archivio da poco più di una settimana la diciottesima edizione del Grande Fratello che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Un’edizione ricca di polemiche, caratterizzata dallo strapotere dei fandom tossici e con gli ascolti decisamente bassi. Alfonso Signorini ha parlato di questi sei lungi mesi di reality in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Io tifavo per Mariavittoria perché è simile a me: un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si ‘resetta’. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità”. Il conduttore si è detto comunque felice per la vittoria di Jessica: “Jessica, nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella. In fondo è un po’ come ancora crede nell’amore e nel sogno. È chiaro che Helena, arrivata seconda, è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo G” l’ha vinto trovando l’amore con Javier”.

Il Grande Fratello è finito spesso al centro delle polemiche anche per i comportamenti sopra le righe di Lorenzo Spolverato e per la sua relazione “tossica” con Shaila Gatta. Una relazione terminata durante la finale, quando l’ex velina è entrata nella Casa per lasciare il modello milanese.

Nel corso dell’intervista, Signorini ha ammesso che sapeva che la ballerina partenopea avrebbe voluto un confronto con Lorenzo, e che era decisa a mettere la parola fine in modo netto alla loro storia d’amore: “Sapevo che voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle con lei prima della diretta la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì”.

Alla fine della puntata il conduttore ha salutato il pubblico con un’affermazione sibillina che ha fatto pensare a una sorta di addio. Signorini, infatti, ha dato appuntamento alla prossima edizione senza però specificare se ci sarà lui o meno alla conduzione. “Non è stata una dimenticanza. So pesare le parole. Francamente adesso ho bisogno di vacanza: la spina l’ho staccata e quello che devo fare è solo riposarmi dal lavoro - ha dichiarato -. Mi aspettano ancora tre mesi molto intensi. Non ho ancora in mano né la data né la durata della prossima edizione, né so chi voglia farla. Il mio obiettivo è stare fermo il più possibile. Ho bisogno di ritrovare me stesso. Tanto che ho deciso di passare il giorno del mio compleanno, il 7 aprile, in viaggio. Ho scelto apposta una meta lontanissima per stare 36 ore in aereo ed evitare qualsiasi contatto con il mondo”.