Lorenzo Spolverato è stato senza dubbio uno dei protagonisti, nonché una delle figure più controverse, dell’ultima edizione del Grande Fratello. Durante la sua permamenza nella Casa più spiata d’Italia, il modello milanese è inciampato in diverse occasioni, rendendosi protagonista di atteggiamenti decisamente discutibili, tanto che in molti ne hanno chiesto ripetutamente la squalifica. Anche lo stesso Alfonso Signorini, durante la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, ha dichiarato che se fosse stato per lui Spolverato sarebbe stato espulso: “Il comportamento di Lorenzo Spolverato? Sì, è vero che sono state mandate via persone per meno. Come mai rimane? Se viene tenuto dentro perché dà molto al programma? Può anche essere, io non mi stupirei di questo. Se fosse per me io lo squalificherei, per me un calcio nel didietro e via”.

In seguito, il conduttore ha fatto parzialmente retromarcia correggendo il tiro: “Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della Casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli, Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D’altronde è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico”.

In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini è tornato a parlare di Lorenzo Spolverato: “Lorenzo ha dato molto al programma, forse era il più talentuoso e, se ben istruito, nel mondo dello spettacolo potrebbe fare tante cose: l'inviato, il conduttore, l'attore...A me non è piaciuto il suo modo impostato di fare, parlava come un attore dell'Actors Studio che sceglie di volta in volta quale versione mostrare”.