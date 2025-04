Nella giornata di ieri, Shaila Gatta ha rotto il silenzio pubblicando un lungo sfogo nel quale ha ammesso di non stare bene, di essere dimagrita e di aver bisogno di aiuto. Le parole dell’ex velina arrivano a distanza di circa due settimane dalla sua decisione di lasciare Lorenzo Spolverato in diretta durante la finale del Grande Fratello.

Alcune ore dopo, anche Lorenzo ha rivelato di non stare bene. L’ex gieffino ha dichiarato che per lui questo è un periodo particolarmente complicato, e ha inoltre invitato i fan dell’ormai ex coppia di smetterla di attaccare continuamente la sua ex fidanzata.

“Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene. Così come lei, non sta bene. Sono giorni molto difficili, complicati, pesanti per entrambi, nonostante io provi a sorridere per far vedere la parte più bella di me. Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore! Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà, rispetto la persona e la relazione perché comunque le voglio tanto bene e non mi piace tutto quello che sta accadendo. Chiedo di fermarsi e iniziare a pensare prima di agire”.