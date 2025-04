La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez prosegue a gonfie vele. Da quando è terminato il Grande Fratello, la modella brasiliana e il pallavolista argentino sono praticamente inseparabili, e si starebbero già attivando per andare a vivere insieme. Ma non solo. Tra i progetti c’è senza dubbio quello di allargare la famiglia, come da loro stesso raccontato da Silvia Toffanin a Verissimo.

Helena Prestes e Javier Martinez, lo loro parole a Verissimo

“Ora sono molto grata, ho trovato anche l’amore, Javier è il mio sorriso quotidiano. Lo è stato nella casa e lo è ora. Io non posso fare a meno che amarlo. Lui è leale, determinato e mi sento protetta, inoltre mi fa anche ridere”, ha detto Helena.

“Ritrovarsi nella vita di tutti i giorni è un po’ strano. Tra noi c’è passione e tanto amore. Però è stato un processo lungo, consegnarmi così a una donna mi faceva paura e mi ero messo una corazza. Io sono un uomo con tante fragilità, non mi espongo subito, sono molto ermetico – ha dichiarato Javier -. Vedere una donna così esplosiva mi faceva un po’ paura. Però rivedendo ora le immagini capisco tutto. Anche come la guardavo all’inizio, non si guarda così un’amica. Io la amo, sono innamoratissimo di lei e spero che andrà tutto benissimo. Dei figli? Vorrei diventare padre giovane e quindi mi piacerebbe”.

Helena ha poi confessato che già mesi prima della loro storia al Grande Fratello aveva voglia di baciare Javier: “Per noi è stato un percorso intenso. Io lo volevo baciare da molto tempo e non avevo il coraggio. Non volevo fare il primo passo e poi l’ho fatto. Avere dei figli? Piacerebbe tanto anche a me, ne abbiamo parlato al GF, è stata una domanda che ci siamo fatti”.

Intanto, nelle ultime ore Deianira Marzano ha svelato nuovi retroscena sugli Helevier: “Sono già in mano ad alcune agenzie immobiliari, e tra l’altro hanno detto che vorrebbero anche una camera in più per gli ospiti e per eventuali arrivi futuri!”.