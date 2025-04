Arrivano conferme circa la frequentazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. Le prime uscite tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sono state tutte in compagnia di amici ed ex gieffini, ma di recente la conoscenza tra i due sarebbe arrivata ad una svolta.

E’ stato Alfonso Signorini ad annunciarlo durante l’ultima puntata di Boom mentre era al telefono con Loredana Lecciso: “Tra l’altro, ti do uno spoiler, ma tanto lo saprai già: tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione”. Immediata la reazione della sorella di Amanda: “Un paio di giorni fa li ho sentiti al telefono ed erano a cena insieme! Va beh, dai, intanto c’è una bellissima amicizia ed è già una cosa bella”.

Ovviamente fra Amanda e Iago c’è più di un’amicizia: i due sono una coppia a tutti gli effetti, anche se per il momento hanno scelto di non uscire allo scoperto.

Le parole di Amanda Lecciso dopo il GF

“Noi eravamo dentro e non capivamo nulla. Ora ho visto tutti i video e ho capito. Prima litigavamo, poi facevamo pace, poi ci nominavamo e poi rifacevamo pace. Però ci vogliamo molto bene con Iaghito. L’ho capito troppo tardi, ma quando è uscito mi è mancato. Quanto mi mancava Iaghito, sono stata felice di riaverlo in casa e di averci passato più tempo. Quando sono uscita ho iniziato a vedere tutti questi video carini con Iago, che quando l’ho incontrato gli ho detto: ‘Ma quasi ci credo che io e te…’. Iago è intelligente, è tenero ed è sensibile. Poi è educatissimo, un vero signore, mi versava l’acqua, mi passava tutto, mi serviva”.