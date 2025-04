Lunedì sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi.

Sono in tutto otto le coppie protagoniste del programma: Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e sua sorella Lucia l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen Rodriguez, in coppia con Andrea Tabanelli, ex calciatore professionista e i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto.

Nonostante siano trascorse poco più 48 ore dall’ingresso nella Casa dei concorrenti, sembra che tra due di loro sia già nata un’attrazione reciproca. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi. “E’ attrazione tra la figlia di Al Bano e Antonino Spinalbese”, ha rivelato Deianira Marzano. A farle eco il collega Amedeo Venza: “Tra l’altro i due si sarebbero scritti anche prima di entrare”.

Ma non è tutto. La Marzano, infatti, ha rivelato che tra Antonino e Jasmine sarebbe scattato anche un bacio.

Antonino Spinalnese rivela la durata di The Couple

“Io sono tranquillo, però mi mancherà mia figlia. La bimba è sveglissima, prende il latte da sola, fa tutto da sola, si cerca le cose da sola e pensa che ha solo quattro anni. Lei poteva essere l’unico motivo di un mio no a partecipare. Però quando mi hanno detto che erano sei settimane ho subito detto ok, che vuoi che sia, contro i sei mesi dell’altro programma. Anche se poi ho scoperto che non sono sei ma otto settimane da contratto. Poi non è nemmeno detto che io arrivi in finale. Non è che parto con quell’idea, per quanto ci possa credere.

Prima ho accettato quando mi hanno detto la durata e poi mi hanno detto del montepremi. Ho accettato solo per quanto dura, non potevo rifare un programma che durava tanti mesi, sono già stato lontano da mia figlia per troppo tempo. Io sono anche un po’ possessivo con lei, nell’averla con me, tenerla, coccolarla, stringerla. Sapendo quante erano le puntate ho detto ok lo faccio”.