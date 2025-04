La vita sentimentale di Antonino Spinalbese è tornata d’attualità da quando ha varcato la porta della Casa di The Couple. Nel corso di uno scambio di confidenze con Laura Maddaloni, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha confessato di non essere sereno dal punto di vista sentimentale.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha chiesto all’hairstylist se è fidanzato, e La risposta di quest’ultimo ha spiazzato, in quanto in molti lo davano ancora legato alla tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez.

“No, adesso no, non lo sono – ha detto Antonino -. Sono stato fidanzato fino a novembre. Lato sentimentale non sono per niente sereno in realtà. Però sto bene da solo. Vado a momenti. Sì cerco cose forti. Io sono zero o cento in qualsiasi cosa. Qualsiasi”.

Nelle scorse settimane si era tornato a parlare di un possibile ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, mamma della sua Luna Marì. La showgirl argentina e l’ex vippone erano stati paparazzati in atteggiamenti molto confidenziali. Come dichiarato però dallo stesso Antonino in un’intervista a Pomeriggio 5 della scorsa settimana, tra di loro c’è solo la necessità di mantenere un rapporto sereno e disteso per la tranquillità e la serenità della bambina: "La verità è che si cerca di far di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli, che a me è mancato quando ero piccolo. È fondamentale per la mia vita e anche per la sua, una sorta di spalla a spalla".