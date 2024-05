Antonino Spinalbese è uscito allo scoperto con quella che sembrerebbe essere la sua nuova frequentazione. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha infatto pubblicato la prima foto con la sua nuova fiamma che, guarda caso, fa Rodriguez di cognome!

Lei si chiama Ainhoa Foti Rodriguez, con la quale l’ex vippone era già stato paparazzato lo scorso gennaio dal settimanale Chi dopo un pomeriggio di shopping a Milano. I due erano stati sorpresi dai fotografi mentre rientravano all’ora di cena nell’appartamento dell’ex di Belen Rodriguez.

Ainhoa è una tatuatrice di professione. Originaria di Genova, ha 25 anni. In passato è stata modella per alcuni famosi brand di abbigliamento e intimo, e nel 2020 ha scelto di dedicarsi ai tatuaggi. E’ anche socia e designer di un marchio di vestiti. Antonino l’ha incontrata per la prima volta nel 2021, quando si fece tatuare sulla sua pelle "Amore e Psiche", un tattoo dedicato proprio a Belen.