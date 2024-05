Fedez e la modella francese Garance Authié sono stati “beccati” insieme mentre camminavano mano nella mano a Montecarlo, in occasione del Gran Premio di Formula Uno di Monaco. Oltre al video in cui sono stati pizzicati mentre passeggiano, è stato proprio l’ormai ex marito di Chiara Ferragni a condividere sul suo profilo Instagram alcuni scatti della modella ventenne: prima uno in cui sono a pranzo insieme ad altre persone, poi un altro dove appare seduta a bordo di uno yacht.

Nelle ultime ore, Dillinger News, portale di Fabrizio Corona, ha pubblicato un video di Fedez e Garance Authié molto vicini mentre si trovano all’interno di un locale.

"Dopo un districato cammino alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato, Fedez sembrerebbe aver trovato quella giusta, Garance Authié – si legge su Dillinger News -. Fedez proviene da uno standard molto alto, e non stupisce che abbia scelto una come lei: Non la conoscete? Modella francese, classe 2004, appartenente all’alta società, ricca, che frequenta esclusivamente la Milano bene. Non a caso è stato proprio Leonardo Del Vecchio a presentare la bellissima Garance al nostro triste e solo Federico. E da quel momento le cose sembrerebbero andare a gonfie vele".

Chi è Garance Authié

Garance Authié è una modella francese classe 2004. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata a 9 anni e al momento è seguita da due agenzie, una parigina e una spagnola. E’ iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con corsi di specializzazione in management e finanza. Garance Authié nei giorni scorsi è stata protagonista di alcuni fashion show a Cannes.