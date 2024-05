La scorsa settimana, Deianira Marzano aveva rivelato che un ex concorrente del Grande Fratello e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbero organizzando, insieme ad un’agenzia, un finto servizio fotografico per apparire come una coppia e alimentare i pettegolezzi per questioni di hype.

“Pare che un ex gieffino (D.) e una ex corteggiatrice di B., dall’iniziale anche lei B., stiano organizzando con un fotografo per questa estate un finto gossip con foto di loro due innamorati, per farle girare sui social. Abbiamo rotto loro le uova nel paniere. Ciao ciao D. e B., ormai siete usciti dalle scene… e restatene fuori… Amen”. L’esperta di gossip ci ha tenuto però a specificare che non si tratta di Daniele Dal Moro, reduce dalla chiacchieratissima rottura con Oriana Marzoli.

Ma chi sono D e B? Per quanto riguarda l’ultima edizione del Grande Fratello, non ci sono ex gieffini che hanno come iniziale del loro nome la lettera D, dunque è ipotizzabile che si tratti di un concorrente delle passate edizioni. Invece, per quanto concerne Uomini e Donne, il nome che è venuto subito in mente è quello di Beatriz D’Orsi, ex corteggiatrice (non scelta) di Brando Ephrikian. In realtà, le cose non starebbero così.

L’ex gieffino e l’ex corteggiatrice in questione sarebbero Davide Donadei (protagonista della settima edizione del Gf Vip) e Beatrice Buonocore. Quest’ultima corteggiò l’ex tronista a Uomini e Donne, ma alla fine lui scelse Chiara Rabbi, con la quale la storia giunse al capolinea nel 2022. Tuttavia, Beatrice ha smentito l’indiscrezione pubblicando sui social una storia con la scritta “Imbarazzante”.

Negli ultimi giorni, Davide e Chiara sono tornati protagonisti sui social. L’ex corteggiatrice ha di recente pubblicato su TikTok un video nel quale ha stilato una classifica delle coppie migliori formatesi nel dating show di Maria De Filippi, ed ha posizionato lei e Donadei all’ultimo posto. Di tutta risposta, l’ex vippone ha commentato che non avrebbe messo lui e la sua ex fidanzata all’ultimo posto. In seguito, al Rabbi lo ha incalzato scrivendo: “Potevi pensarci prima di lasciarmi”.