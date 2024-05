Sergio D’Ottavi, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stato ospite di Martina Nasoni e Alessia Prete a Reality Bites, trasmissione in onda su RDS Next. L’imprenditore laziale, che nella Casa di Cinecittà ha trovato l’amore con Greta Rossetti (la loro relazione procede a gonfie vele), ha parlato della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Il Grande Fratello è stato un fulmine a ciel sereno, tutto mi sarei aspettato tranne che entrare nella Casa più spiata d’Italia. Mi è arrivato un messaggio con scritto ‘Ti andrebbe di entrare?’, era agosto, io ero al Circeo… Io ovviamente non potendo in quel periodo, perché di lì a poco sarei partito per le Maldive per surfare, ho detto ‘Ragazzi, no’. Poi ritornando mi hanno riscritto nuovamente, e siccome avevo un periodo sabbatico nella mia vita ho detto ‘perché no’. Quindi entriamo, mi metto alla prova perché per me stare all’interno di un contesto come quello del Grande Fratello, in una situazione chiusa, per uno come me che vive più su un aereo o dall’altre parte del mondo, ho detto è una bella prova. Poi, soprattutto in un contesto dove non conosci nessuno, quindi ho detto entriamo”.

E ancora: “Credo che il Grande Fratello sia un’esperienza unica, indimenticabile, sei un privilegiato perché hai tutti gli occhi puntati su di te. Se entri dentro per divertirti e viversi la Casa credo non ci siano problemi. Non nego che a volte c’erano giornate che non finivano mai… Spero di aver lasciato qualcosa di importante”.

Poi, Sergio ha detto la sua su alcuni ex coinquilini, tra cui Perla Vatiero e Beatrice Luzzi: “Perla è un’amica, abbiamo legato tantissimo. Anche se quando sono entrato lei mi detestava, poi ha imparato a conoscermi. Le voglio bene, abbiamo passato dei momenti bellissimi e le auguro il meglio.

Con Beatrice all’interno della Casa abbiamo avuto modo di legare tanto, però non ho avuto modo di sentirla da quando siamo usciti. E’ stata ospite da me al Circeo con mio padre, però io non c’ero, stavo con Greta. Anche a lei auguro il meglio. All’inizio mi nominarono tutti perché dissero che mi ero avvicinato a Beatrice per secondi fini, quando invece non è stato così. Io e Stefano abbiamo creato questo trio e siamo stati insieme. Poi quando tutti gli altri hanno iniziato a conoscermi si è creato un gruppo unico. Lei è stata abbastanza strong, ma io sono per l’onestà e la trasparenza e per non avere peli sulla lingua. Ovviamente poi c’è modo e modo, ognuno applica la sua esperienza di vita”.

Le due conduttrici hanno poi provato a far sbottonare Sergio in merito alla presunta lite che sarebbe avvenuta con Mirko Brunetti durante il party per celebrare la fine del Grande Fratello, ma l’ex gieffino non si è sbilanciato: “Cos’è accaduto tra noi? Niente. Come definisco Mirko? Non lo conosco, non lo posso definire”. Poi, la stoccata a Federico Massaro: “E’ stato falso e calcolatore”.