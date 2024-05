La terza edizione del Big Brother Vip albanese è andata in archivio con la vittoria di Egla Ceno, mentre Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello, si è classificata al quarto posto, alle spalle del fidanzato Romeo Veshaj.

Durante la finale, gli autori hanno fatto incontrare Heidi con suo padre, che a sua volta ha incontrato il nuovo fidanzato della figlia. Al contrario di quanto visto al GF italiano durante il confronto tra l’ex gieffina, suo padre e Massimiliano Varrese, il papà della Baci è parso favorevole alla nuova relazione.

Heidi Baci, le parole su Massimiliano Varrese a Verissimo

“Durante l’incontro tra il padre di Heidi e Romeo e lo scambio tra i due di un cin con le birre, a suggellare l’ingresso di Romeo nella famiglia Baci, il conduttore Ledion Lico avrebbe in qualche modo menzionato Alfonso Signorini e la sua ship sfumata - si legge su MondoTv24 -. So solo che in questo momento Alfonso Signorini è molto geloso di me, solo questo so sicuramente”.

“Io e la mia famiglia siamo molto legati, era la prima volta che vedevo mio padre così provato, con quello sguardo. Lui è tutt’altro che un padre padrone come è stato definito. La scelta di lasciare la casa è stata mia, mio padre mi ha solo avvisato della situazione. Lo hanno chiamato ‘padre padrone’ perché hanno associato la mia uscita a lui, ma la decisione è stata mia. Sono uscita per mia madre, quando ho capito che mia madre non stava bene ho deciso di lasciare.

Innamorarsi? In tre settimane è impossibile, molte volte l’ho respinto. Io con lui volevo un rapporto civile. Era diventata ossessione, una relazione non sana. Dentro di me però è nato il senso di colpa, mi dispiaceva dirgli ‘NO’ così duramente, così glieli dicevo in maniera più dolce. Non mi sono mai innamorata di Massimiliano. Lui ha attuato con me la psicologia inversa. A ogni domanda rispondeva con una domanda e tirava sempre in ballo sua figlia dicendo ‘per che padre mi fai passare’. Mi faceva sentire in colpa”.

E ancora: “Lui mi ha rovinato il Grande Fratello, possiamo dirlo. Ovviamente anche io ho delle colpe, avrei dovuto mettere dei muri maggiori e avrei dovuto essere più chiara. Mi ha manipolata, ha sempre cercato di farmi sentire in colpa per continuare ad attuare i suoi atteggiamenti sbagliati”.