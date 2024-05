Sono ancora tantissime le zone d’ombra circa la vicenda che riguarda la lite tra Fedez e Cristiano Iovino. Tra le poche certezze, è che la miccia tra i due si è innescata al The Club di Milano. Ma perché il rapper e il personal trainer hanno litigato? In merito ci sono pareri discordati: qualcuno parla di rissa, qualcun altro di un presunto coinvolgimento degli ultras del Milan, altri ancora parlano di commenti poco carini che Iovino avrebbe indirizzato nei confronti di un’amica di Fedez.

Ieri, però, Deianira Marzano ha svelato un nuovo retroscena. E lo ha fatto ai microfoni di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio.

“Cristiano Iovino? Posso dire che una persona che era presente alla festa, un’ex gieffina che ha fatto altri reality eccetera, non posso dire chi è, mi ha detto ‘guarda effettivamente io ero presente, questo Iovino è arrivato e ha sferrato un pugno a Fedez‘. Nel locale ha iniziato questo Iovino”, riportano le colleghe di IsaeChia.it. “Certo non giustifica tutto quello che è successo dopo. Non si sa perché. Ognuno dice una cosa”.

La versione fornita da Deianira è simile a quella data dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi: “Una voce più che autorevole mi dice quello è successo al The Club a Milano. Fedez è andato per incontrare il proprietario del locale che è un suo amico. Lì ha trovato il suo tavolino con paio di amici e la sua guardia del corpo, che nulla ha a che vedere con tutta l’organizzazione della Curva Sud del Milan, pur facendone parte. Pare che al suo tavolo sia andato un ragazzo, amico di Iovino, che poi sarebbe stato allontanato ma non per volontà di Fedez, ma della sicurezza del locale. E lì Iovino – sottolineo il condizionale – si sarebbe scontrato con Fedez dandogli un pugno. Vero o falso non lo so. Questo è quello che mi hanno raccontato e che spiego”.