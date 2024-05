Dopo il trionfo ad Amici 23, Sarah Toscano sarà impegnata con gli instore fino alla metà di luglio. Ieri, ad un centro commerciale di Bologna, la cantante ha incontrato i suoi fan ed ha risposto alle loro domande. Una ragazza le ha chiesto se all’interno della scuola le piacesse qualcuno e, come riportano i colleghi di Biccy.it, Sarah ha risposto facendo il nome di Holy Francisco. La cantante ha poi nuovamente smentito i rumor circa una presunta relazione con Holden.

Sarah Toscano, ecco chi le piaceva ad Amici

“Se mi è mai piaciuto qualcuno nella casetta di Amici? Sì, nel senso che io all’inizio io sono stata un po’ di tempo con Holy Francisco. Poi però abbiamo visto che non andava, c’abbiamo provato, ma non è durata tantissimo. Però c’abbiamo provato, poi per il resto no, sono da sola adesso. Se mi sono fidanzata in segreto con Holden? Siamo solo amici, tanto amici, ma nulla di più, lo dico davvero.

Com’è stato il mio rapporto con Lorella Cuccarini? Bellissimo, mi ha trattato come se fossi una sua figlia. Sia me che a Mida, ci trattava davvero benissimo. Diciamo che era come una mamma insegnante. Sapeva cosa dirci, come spronarci, come rassicurarci. Per me è una grandissima donna e non posso dire che cose belle.

Se è difficile essere famosa? Ma non sono famosa, non sono nessuno. Poi vedervi qui per me, sapere che siete venuti per ascoltarmi è bellissimo. Cosa si prova ad aver vinto Amici? Non lo so ancora, non è reale quello che sta succedendo. Si prova un po’ di confusione, non è normale quello che è successo e sto ancora realizzando. Se mi piace ballare sul palco? Amo ballare, è bellissimo, anche se a dire il vero sono un po’ un tronco. Durante l’anno ho chiesto lezioni ad Isobel, mi ha aiutato tanto”.