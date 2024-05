Dopo la rottura con Sossio Aruta, i follower di Ursula Bennardo hanno notato che sui suoi profili social non compariva più la piccola Bianca, nata della relazione ormai giunta al capolinea con l’ex calciatore. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne, e hanno deciso di archiviare la loro storia dopo aver vissuto un periodo di crisi.

Nelle scorse ore, l’ex dama del Trono Over ha spiegato i motivi per cui la figlia non è più presente nelle sue foto pubblicate su Instagram, aggiungendo, al contempo, un nuovo retroscena in merito alla rottura con Sossio.

“Attendevo da tempo una lettera che mi chiedesse finalmente di trovare accordi economici per la bambina, nonché un programma per garantirle costanza nel vederla. Purtroppo come sempre prevalgono i diritti di alcune persone e non i doveri. Mi è stato proibito tramite legali di far apparire Bianca sui social. Ovviamente sono sbalordita vista la normalità con cui lo abbiamo sempre fatto per quasi cinque anni, ma devo attenermi. Volevo avvisarvi perché so che avete sempre amato tanto anche lei”.

Ad inizio maggio, Sossio si era scagliato contro Ursula ripostando una sua storia: “Frase del giorno. Lunedì night. Ricorda: quando hai un cuore bello e intenzioni pure, non perdi nessuno. Semmai sono loro a perderti”. Sossio ha prontamente replicato commentando “ogni riferimento è puramente casuale. La stron**ta del giorno”, per poi aggiungere: “Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita. Semmai hai deciso tutto da sola, contro la mia volontà. Hai preferito la libertà alla famiglia unita. Io non volevo perderti, punto! Basta far capire il contrario, grazie”.