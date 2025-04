Durante le prime battute della diciottesima edizione del Grande Fratello, andata in archivio con la vittoria di Jessica Morlacchi, in molti ipotizzavano che potesse nascere una storia d’amore tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato (all’epoca nacque anche l’hashtag di coppia, Helenzo). La modella brasiliana non ha mai nascosto di nutrire un forte interesse nei confronti dell’ex gieffino milanese, ma poi la possibile ship non si è mai concretizzata, anzi i due concorrenti sono diventati acerrimi “nemici”. Lorenzo ha iniziato una frequentazione con Shaila Gatta (giunta al capolinea durante la finale dello scorso 31 marzo), mentre Helena ha conquistato Javier Martinez, con il quale la relazione procede a gonfie vele.

Tuttavia, la pseudo-ship tra Spolverato e la Prestes è tornata prepotentemente d’attualità nelle ultime ore. Il motivo? Le Zelena, il potentissimo fandom di Zeudi Di Palma che nel corso del reality ha “dopato” per mesi l’esito dei televoti utilizzando bot e VPN, e rubando indirizzi mai dal dark web, starebbero falsificando like di Helena e li starebbero posizionando sotto a contenuti che riguardano proprio la modella brasiliana e Lorenzo.

Tra i fan della Prestes è scattato immediatamente l’allarme: “Le Zelena stanno falsificando like di Helena Prestes e li stanno mettendo sotto foto Helenzo e Zelena! Fate girare! Ci sono post X dove le Zelena si mettono d'accordo per entrare nei nostro gruppi”.