Dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha preso consapevolezza di aver vissuto una relazione tossica con Lorenzo Spolverato, additandolo come un manipolatore e narcisista. La reazione del modello milanese non si è fatta attendere: “Giornataccia – ha scritto ai suoi follower -. Ma voi mi siete tanto vicini, vi sento. Torno molto presto con la mia ironia a divertirmi con voi. Non vedo l’ora. Vi amo!”.

Parole, quelle di Lorenzo, che sono state rese pubblico dalle Shailenzo, che nelle ultime ore si sono riversate sul profilo Instagram di Shaila per attaccarla. “Forza Lollo”, le parole di una fan. E ancora: “Il fandom è tutto con te e adesso andiamo tutti a commentare porcate sotto i post di Shaila”.

Ne frattempo, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, un utente riferisce che Spolverato sta attraversando un momento difficile: “So per certo da persone vicine che Lorenzo in questi giorni è crollato. Non sta bene, piange tutti i giorni”.

Ma non solo. Lorenzo, infatti, starebbe man mano eliminando dal suo feed di Instagram tutti i video nei quali è con Shaila. “Sta facendo pian piano pulizia e si sta rassegnando”, ha scritto un utente alla Marzano.

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Shaila Gatta ha rivelato che dopo la rottura, Lorenzo Spolverato non si è fatto più vivo: “Se si è rifatto vivo o se ci siamo risentiti dopo il Grande Fratello? No, assolutamente no. È sparito del tutto. Non l’ho mai più contattato né lui ha cercato me. Se ci sono rimasta male? Affatto. Anzi, questa cosa rafforza la mia convinzione: il suo era un sentimento tossico, egoista. A un certo punto mi sono illusa che, amandolo, potessi in qualche modo aiutarlo a migliorare, ma la verità è che certe persone non cambieranno mai”.